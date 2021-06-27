قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، إن أداء فريق الترجي التونسي في مباراة الإياب بملعب السلام لم يكن مفاجأة، مشيدا بأداء اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز بثلاثية، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

قال قمصان "كان مهما تأجيل فرحة الفوز بمباراة الذهاب في رادس، ووضعنا أكثر من سيناريو لقاء العودة، توقعنا أن الترجي سيضغط بقوة ليدافع عن كبريائه، فهو فريق كبير وفاز باللقب مرتين آخر 3 أعوام، لديه لاعبون مميزون ومدير فني جيد جدا، كما أن خروج الوداد أمام كايزر تشيفز طمع الفريق التونسي، لأن كل فريق لديه طموح في التأهل لمواجهة الطرف الأضعف، لذا كانت دوافع الترجي أقوى في البداية".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفترة الماضية شهدت ضغطا وتشكيكا في اللاعبين والجهاز الفني، مضيفا "النتائج تثبت أننا نعمل ما علينا والمدرب يعمل بإخلاص وكل اللاعبين تبعد أنفسهم عن الضغوط بخلاف أهمية دعم جمهور الأهلي، هذا الجيل قادر على تكرار إنجازات مانويل جوزيه ومع مرور الوقت سيكتسب هؤلاء اللاعبون الثقة".

وأوضح "قررنا استبدال طاهر بين الشوطين تفاديا لطرده، وكذلك أيمن أشرف فضلنا خروجه من الملعب حتى لا يحصل على إنذار ثالث ويغيب عن النهائي أما باقي التبديلات لإراحة أفشة وديانج ومحمد شريف ومنح الفرصة لحسين الشحات ووليد سليمان وأجايي، لأننا نحتاج كل اللاعبين الفترة القادمة، لأننا سنلعب مباراة كل 3 أيام في الدوري، وتنتظرنا مواجهات صعبة ضد بيراميدز وسموحة والمقاصة".

وبسؤاله هل الأفضل للأهلي مواجهة كايزر تشيفز في النهائي، أجاب سامي قمصان في ختام تصريحاته "بالطبع الوداد كان سيكون له أفضلية خوض النهائي على ملعبه ووسط جماهيره، ولكن نؤدي ما علينا، لقد تجاوزنا محطات صعبة أمام صن داونز والترجي رغم المخاوف من احتلال المركز الثاني في مجموعتنا".