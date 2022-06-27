زيلينسكي يحث شعب بيلاروس على عدم الانجرار إلى الحرب

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعب دولة بيلاروس المجاورة إلى عدم ترك أنفسهم ينجرون إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال في كلمته عبر الفيديو ليل الأحد " الكرملين قرر بالفعل كل شيء بالنسبة لكم".

وتابع " ولكنكم لستم عبيدا ووقودا للمدافع. لا يجب عليكم أن تموتوا".

وأضاف أن الشعب يجب ألا يسمح للآخرين باتخاذ القرار لأجل بيلاروس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت أن موسكو تعتزم تزويد بيلاروس بمنظومات صواريخ إسكندر-إم ذات القدرات النووية خلال الأشهر المقبلة.

وجاء إعلان بوتين عن تلك الخطوة خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وابلغت كييف مؤخرا عن تعرضها لهجمات من قوات روسية من داخل الأراضي البيلاروسية. وتعتبر بيلاروس حليفا وثيقا لروسيا.

وقال زيلينسكي" أعلم أن شعب بيلاروس يدعمنا، نحن فقط، وليس الحرب. ولذلك ترغب القيادة الروسية في جركم إلى الحرب".