 العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة - بوابة الشروق
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العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:51 م

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع السفير الكويتي لدى بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليميًا.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الاثنين، أن "الكاظمي استقبل السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد"، حيث أشار الكاظمي إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، مؤكدا حرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب السفير الكويتي عن شكره للحكومة العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.


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