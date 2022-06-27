الاستخبارات العراقية تضبط أضخم مستودع للعتاد لداعش جنوبي الموصل

كشف جهاز الاستخبارات العسكرية العراقي اليوم الإثنين ،عن ضبط مستودع ضخم يضم عشرات الآلاف من قطع العتاد التي تعود لتنظيم داعش في أحد المناطق جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى/400 كم شمالي بغداد/.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع ضخم لعتاد داعش يضم 800 علبة احتوت على 2800 طلقة عتاد مختلفة في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل.



وأوضح البيان أن هذا المستودع الضخم من المستودعات المهمة لتنظيم داعش وتكفلت أجهزة الجهد الهندسي للجيش العراقي برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها.



يذكر أن تنظيم داعش مازال ينشط في العراق رغم إعلان الحكومة في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا.