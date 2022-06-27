سخر الإعلامي عمرو أديب، من شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز بسبب الخطأ الذي وقع فيه في مباراة الأهلي وكلّفت فريقه هدفا.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، لوّح أديب بيديه لأعلى كأنه يتصدى لكرة مُصوَّبة عليه لكن حركته كانت بطيئة، في إشارة إلى خطأ إكرامي في الهدف.

كما ظن أديب خلال برنامجه، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز هو الذي سيصوب ضربة الجزاء التي احتسبت لفريقه في آخر ثواني المباراة، فحرص على مساندته بالغناء قائلًا: "عبد الله عبد الله، تسلم ليا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2020-2021 بعد تخطيه بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة .

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول من رأسية فى الدقيقة 18 ، وأضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني فى الدقيقة 93، في حين سجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد فى الدقيقة 94

ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة ويلاقي بتروجت على أن يلاقي الفائز منهما الزمالك الذى تأهل إلى المباراة النهائية