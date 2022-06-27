 قمصان: الحكم تعاطف مع بيراميدز في ركلة الجزاء.. وأتمنى عودة المصابين سريعا - بوابة الشروق
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قمصان: الحكم تعاطف مع بيراميدز في ركلة الجزاء.. وأتمنى عودة المصابين سريعا

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:38 ص

تحدث سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن فوز فريقه بثنائية، أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، عن النسخة الماضية، والعبور لمواجهة بتروجت في نصف النهائي.

وقال قمصان، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على مجهودهم، قدموا مباراة جيدة على مستوى الدفاع، كنا نواجه فريقًا مميزًا، ونجحنا في غلق الملعب وتضييق المساحات، وسجلنا الهدف الثاني».

وأضاف: «أتمنى عودة المصابين حتى يمنحونا القوة بالملعب، وأشكر اللاعبين على تحملهم المسئولية، وأشكر الجميع على ثقتهم الكبيرة وشرف كبير لي أن أكون مدرب لمباراة واحدة في الأهلي، وأقدم أقصى ما لدي من أجل إسعاد الجماهير».

وعن ركلة جزاء بيراميدز، أوضح: «أعتقد أنها غير صحيحة ويبدو أن هناك تعاطفًا في احتسابها قبل صافرة النهاية».

وأتم: «ليس لدي تعليق على تصريحات مدرب بيراميدز، بشأن تقديم مباراة أفضل من الأهلي، الجماهير شاهدت من كان يسيطر على المباراة، ونجحنا في تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا أيضا».


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