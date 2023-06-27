رئيس بيلاروس يحذر من مخاطر أي انهيار روسي

حذر رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، من أن التمرد القصير المدة لوحدات من مجموعة فاجنر وتوجهها إلى موسكو يوضح الاحتمال الخطر لعدم الاستقرار في روسيا.



ونقلت وكالة أنباء بيتا البيلاروسية عن لوكاشينكو القول خلال مراسم تسليم جوائز في مينسك لمسؤولين عسكريين كبار "إذا انهارت روسيا، سوف نصبح أسفل الأنقاض، سوف نموت جميعا".



وأوضح لوكاشينكو أنه على الفور وضع قواته المسلحة في حالة الاستعداد للقتال خلال تمرد فاجنر الذي انتهى السبت الماضي.



وأضاف لوكاشينكو، الذي توسط لانهاء التمرد مع قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، أنه تم وضع الجيش، بالإضافة إلى الشرطة والقوات الخاصة، في حالة الاستعداد الكامل خلال يوم.



ووفقا للكرملين، فإنه يمكن لبريجوجين اللجوء في بيلاروس، كما تم الآن إسقاط التهم الجنائية ضده.



واعترف لوكاشينكو أن جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها هو نفسه، لم تحسن في البداية تقدير خطورة تصاعد الوضع، اعتقادا منها أنه يمكن التوصل لحل للوضع. وقال "بوتين وبريجوجين، تصادما". وأضاف "في هذه الحالة، لا يوجد أبطال".