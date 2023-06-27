ضبط 34 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

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شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة بلبيس، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وإشراف فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة تموينية تفتيشية على المنشآت التجارية والمصانع بمركز بلبيس.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع خلط وتعبئة أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية في بلبيس؛ وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازة 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10723 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.