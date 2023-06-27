رئيس السلفادور يسعى لولاية ثانية رغم الحظر الدستوري

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يعتزم رئيس السلفادور نجيب أبو كيله، السعي للترشح لولاية أخرى في منصبه لخمس سنوات، على الرغم من أن الدستور يحظر على رئيس الدولة أن يخدم فترتين متتاليتين، حسبما قال حزبه "أفكار جديدة" يوم الاثنين.

وقال الحزب إن أبو كيله /41 عاما/ قدم طلبا رسميا لترشحه في انتخابات شباط/فبراير 2024.

كان السياسي المحافظ هو الزعيم الأكثر شعبية في أمريكا اللاتينية في أحدث استطلاع أجراه معهد استطلاعات الرأي "سي آي دي جالوب"، بنسبة تأييد 90%.

ولاقت سياساته المتشددة لمكافحة الجريمة ضد العصابات استقبالا حسنا من قبل شعب السلفادور. ومن ناحية أخرى، يصف النشطاء أبو كيله بأنه استبدادي لا يظهر اهتماما يذكر بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن أبو كيله في السلطة منذ عام 2019.

ويحدد الدستور فترة الرئاسة بخمس سنوات ويقول إن الترشح للرئاسة ممكن فقط إذا لم يكن المرشح في منصبه لمدة ستة أشهر قبل توليه منصبه.

وهناك تكهنات بأن أبو كيله قد يستقيل قبل نهاية فترة ولايته من أجل التحايل على الحظر.