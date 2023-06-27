القوات الروسية تدمر مدفعين أوكرانيين في خيرسون

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قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في روسيا، اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية دمرت مدفعين أوكرانيين في منطقة خيرسون خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأضاف المتحدث: "تم تدمير زورق مائي للعدو وموقع للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون؛ نتيجة الدمار الناجم عن قوة نيران وحدات من مجموعة دنيبر القتالية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح المتحدث، أن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 جنود أوكرانيين وإصابة 6 بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المتحدث، أن الهجمات أسفرت عن تدمير منظومة مدفعية ذاتية الدفع طراز "أكتسيا 2 إس 3" وكمية من الذخيرة، مما أسفر عن مقتل 5 جنود أوكرانيين وإصابة 2 بجروح متفاوتة الخطورة.



وقال المتحدث، إن القوات الروسية دمرت أيضا مدفع هاوتزر أوكراني طراز "دي -30" بالذخيرة في منطقة كاخوفكا.