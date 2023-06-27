لبنان: ضبط 450 ألف حبة كبتاجون مخدرة معدة للتهريب إلى دولة خليجية

ضبطت القوى الأمنية اللبنانية، 450 ألف حبة كبتاجون المخدرة في مستودع لإحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، في العاصمة بيروت، كانت معدة للتهريب إلى كينشاسا؛ تمهيدًا لإعادة تصديرها إلى إحدى دول الخليج العربي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات من وإلى داخل الأراضي اللبنانية، وتوقيف المتورطين بهذه القضايا، توصلت شعبة المعلومات إلى معطيات، مؤكدة حول قيام إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات بالتحضير لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى كينشاسا، عن طريق مرفأ بيروت؛ تمهيدًا لإعادة تصديرها إلى إحدى دول الخليج العربي.

وكلفت الشعبة، بحسب البيان، قطعاتها المختصة المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية؛ لكشف هويات المتورطين بالعملية، والعمل على توقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد شركة الشحن التي يتم التعامل معها لتصدير الشحنة، وبالتالي جرى تحديد موقع مستودع عائد للشركة المذكورة في محلة الكوكودي، حيث مكان الشحنة المعدة للتهريب.

وأضاف البيان، أن قوة تابعة للشعبة تمكنت يوم الإثنين الماضي، بعد عملية مراقبة دقيقة، من مداهمة المستودع وضبط الشحنة، وهي عبارة عن 3 محركات رفع تعمل على الكهرباء "محركات ونش".

وأشار إلى أنه بتفتيشها، تم ضبط ما يقارب 450 ألف حبة كبتاجون موضبة بطريقة محترفة.

وأجري المقتضى القانوني بالمخدرات المضبوطة، بحسب البيان والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التهريب وجميع المتورطين معهم.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية، تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان، ومكافحة عمليات تصنيعها، وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.