بوينج تواجه مبلغا جديدا عن عيوب في تصنيع الطائرة دريملاينر

قال بيان صادر عن الادعاء الأمريكي أن ميكانيكي عمل في برنامج تصنيع الطائرة بوينج 787 دريملاينر في شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" قال إنه لاحظ عيوب تصنيع لدى إحدى الشركات الموردة لمكونات الطائرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الادعاء القول إن الميكانيكي ريتشارد كوفاس ادعى أنه لاحظ "ممارسات دون المستوى المطلوب في تصنيع وصيانة " حاجز الضغط الأمامي في الطائرة دريملاينر وهو عبارة عن قبة موجودة في مقدمة الطائرة للمحافظة على مستوى ضغط الهواء في قمرة الطائرة.

ويرى كوفاس أن العيوب التي شاهدها بنفسه يمكن أن تكون شملت ما يصل إلى 10 طائرات.

من ناحيتها، قالت "بوينج" إنه تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات سابقا وجرى التحقيق فيها بالفعل.

يأتي ذلك في حين يشهد إنتاج شركة "بوينج" تباطؤا واضحا بسبب مراجعة عوامل الأمان والسلامة بعد حادث انفصال إحدى سدادات فتحات الطوارئ في طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 في يناير الماضي أثناء تحليقها وكادت تحدث كارثة. في الوقت نفسه بدأ العديد من العاملين في الشركة الأمريكية يتحدثون عن مشكلات فنية في عمليات إنتاج العديد من الطرز بما فيها بوينج 787 دريملاينر، وهي الاتهامات التي نفتها بوينج تماما.

وفي اواخر الشهر الماضي قدمت "بوينج" خطة إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، تحدد خطوات تعتزم الشركة اتخاذها لدعم ضوابط الجودة والسلامة، في أعقاب حادث، وقع في يناير الماضي على متن إحدى طائراتها من طراز 737 .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهون إنها اخذت في الاعتبار، ملاحظات الموظفين، والخبراء المستقلين، فيما يتعلق بالخطة، لكنه لم يقدم معلومات عن التدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد دعت شركة "بوينج" إلى تقديم خطة لتحسين ضوابط الجودة.

ولم يتعرض أي من أكثر من 170 شخصا، كانوا على متن الطائرة لإصابات خطيرة في الحادث.

وأطلقت الحكومة الأمريكية تحقيقا، كما أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية خطط شركة "بوينج لتوسيع إنتاج طائرات "737 ماكس" حتى إشعار آخر.