اتهمت النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، شركات وهمية وسماسرة باستغلال رغبة الناس في أداء فريضة الحج، بمنحهم تأشيرات زيارة «لا تصلح للحج»، و«تمنع دخول مكة المكرمة»؛ بغرض أداء فريضة الحج.

وأوضحت خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، أن أسعار باقات الحج هذا العام كانت مرتفعة بشكل عام، مبررة ذلك بارتفاع أسعار جميع الخدمات، ذاكرة أن الحج البري كان الأدنى بسعر 195 ألف جنيه، مع العلم أن عدد حجاج الحج البري هذا العام اقتصر على 6 آلاف حاج فقط.

وأضافت أن اجتماعًا ضم لجنة السياحة بالنواب ووزير السياحة، وبعض المسئولين من الصحة والخارجية ناقش بالأمس مشكلة الحج هذا العام، مؤكدة أن اللجنة حذرت مسبقا من هذه التأشيرات المزيفة؛ لكن لا يوجد أي نص في الدستور يسمح بمنع الراغبين في السفر من ذلك.

وذكرت أن اللجنة خرجت بعدة توصيات لمواجهة هذه المشكلات، أبرزها تفعيل قانون بوابة الحج والعمرة والذي يتضمن عقوبات رادعة لمن يمارسون أعمال تنظيم الحج دون ترخيص، بالإضافة إلى منع تنظيم رحلات الحج إلا بتأشيرات نظامية، على أن يشارك فيها القطاع الخاص الممثل في اللجنة العليا للحج مع الجهات المسؤولة في وزارتي الخارجية والسياحة.

ولفتت إلى مطالبة اللجنة وزارة الأوقاف بتكثيف حملات التوعية حول مخاطر التعامل مع شركات وهمية وسماسرة، وذلك من خلال المساجد في القرى والمراكز.

وشددت على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات التي تطلق على نفسها اسم «شركات خدمات سياحية» دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، مطالبة بإزالة كلمة «سياحية» من السجلات التجارية لها، وذلك لمنع استخدامها كغطاء للنصب على المواطنين، مؤكدة أن حوادث موسم الحج هذا العام يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار وتحذير للجميع.