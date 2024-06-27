ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3% سنويا لتصل قيمتها إلى 504ر13 تريليون ين (2ر84 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة بنسبة 2% بعد نموها بنفس النسبة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 4ر2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي بنسبة 7ر1% بعد نموها بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي.

وزادت المبيعات في المتاجر الكبيرة بنسبة 7ر1% شهريا وبنسبة 4% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% شهريا وبنسبة 3% سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه زادت المبيعات التجارية بنسبة 2% شهريا وبنسبة 6ر5% سنويا إلى 947ر48 تريليون ين في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 3ر2% شهريا وبنسبة 7ر6% سنويا إلى 443ر35 تريليون ين.