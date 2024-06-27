وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس على عشاء عمل في أبوظبي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الخميس، رحب الوزير الإماراتي بنظيره السوري، معربًا عن اعتزازه بزيارته إلى دولة الإمارات.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور فيصل المقداد، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات ومنها التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن تمنياته لسوريا دوام الأمن والاستقرار ولشعبها الشقيق التنمية والازدهار والرخاء.

وتناول الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والحياة الكريمة.