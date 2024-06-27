رفعت وزارة المالية السلوفاكية، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5ر2 % في عام 2024، مشيرة إلى التعافي في الخارج وتأثير تدفقات التمويل من خطة التعافي للاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير المالية السلوفاكية، رادوفان ماجرسكي، للصحفيين اليوم الخميس، إن الوزارة رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 5ر2 % من 2 %، فيما خفضت توقعاتها لعام 2025 إلى 6ر2 % من 1ر3 %، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل ​​التضخم 7ر2 % في عام 2024، و9ر3 % في عام 2025.