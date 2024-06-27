شوبير: إنسحاب الزمالك بدا وكأنه مرتبط  بالأهلي فقط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، موقف إدارة الزمالك فيما يخص الأزمة المثارة حالياً بشأن رفض المجلس خوض فريق الكرة أي مباريات بالدور الثاني لحين استكمال مؤجلات الدور الأول.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن المجلس لم يحسم قراره بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام يوم السبت، لكن هناك تأكيدات بأن الفريق سيلعب تلك المواجهة.

وأضاف: "هناك تسخين لإدارة الزمالك من أجل الاستمرار في موقفه".

وتابع: "المُلاحظ أن النغمة هدأت، والحملة التي كانت مثارة لم تعد كما كانت الأيام الماضي، وكأن الأمر كان مرتبطا بمباراة الأهلي فقط".

وواصل: " قلت وسأكرر، لم أر موقف الزمالك في هذه الأزمة موفقا".

وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم خوض مباراة القمة الماضية ضد الأهلي في الأسبوع الـ 27 من الدوري الممتاز، ليتم اعتباره منسحبا ويواجه عقوبات إدارية خاصة بنقاط المباراة بالإضافة للغرامات المالية.