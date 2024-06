أونروا: سكان غزة يعانون من جوع كارثي والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن سكان غزة يعانون من جوع كارثي، منوهة أن «الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف».

وكتبت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «منذ بداية الحرب، يواجه الفلسطينيون في غزة معاناة هائلة من الجوع الكارثي، ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف».

وحذر تقرير نشر، الثلاثاء، من قبل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي يقيم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم، من أن جميع سكان غزة تقريبًا سيواجهون المجاعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن جنوب غزة يمكن أن يشهد قريبا نفس «مستويات الجوع الكارثية» التي تم تسجيلها سابقا في الشمال، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في 22 يونيو أن ما لا يقل عن 34 طفلاً لقوا حتفهم بالفعل بسبب سوء التغذية في غزة.

وقد يكون العدد الحقيقي أعلى، لأن محدودية الوصول إلى غزة أعاقت جهود وكالات الإغاثة لتقييم الأزمة هناك بشكل كامل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 50,000 طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

Since the war began, Palestinians in #Gaza have faced immense suffering. They endure catastrophic hunger, with children dying from malnutrition and dehydration.



Gazans are clinging to life, displaced repeatedly across a ravaged territory, and looking to @UNRWA for protection. pic.twitter.com/FvLf8mlgXs