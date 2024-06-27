سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز

دخل الفريق الكروى الأول في نادى سموحة الرياضى، معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نادى بيراميدز في الدورى المصرى لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدورى الممتاز لكرة القدم، والمقرر لها في السابعة مساء غدأً الجمعة 28 يونيو الجارى.

وخاض الفريق السكندرى، تحت قيادة أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، تدريبات مكثفة عقب مباراة طلائع الجيش التي تعادل فيها الفريقين بهدفين لكل منهما، استعداداً لمواجهة بيراميدز خاصة وأن الفريق لديه 3 مواجهات مهمة لتضم إلى جانب بيراميدز كلاً من البنك الأهلى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل، وإنبي يوم السبت 6 يوليو المقبل.

ووضع سامى، خطة فنية شملت جمل تكتيكية لاقتناص النقاط الثلاث من المنافس في مواجهة الغد، مشدداً على ضرورة تقديم أداء رجولي والحصول على نتيجة إيجابية، محذراً من التخاذل والرعونة والتى تسببت في تعادل الفريق أمام طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

يدخل فريق سموحة اللقاء أمام نادى بيراميدز، محتلاً المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، نجح في الفوز بـ10 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى 7 هزائم.

بينما يحتل فريق بيراميدز، صدارة الدورى في المركز الأول، برصيد 62 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 19 لقاءات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.