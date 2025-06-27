الوراد يتحسر على الوداد: نحتاج لإعادة البناء واستعادة التوازن

أبدى عبد الصمد الوراد، مساعد مدرب الوداد المغربي، أسفه العميق بعد الإقصاء المؤلم من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق لم يرتقِ إلى طموحات الجماهير، وأن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة شاملة داخل النادي.

الوداد ودّع البطولة من الدور الأول بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين، ليغادر دون نقاط في واحدة من أسوأ مشاركاته القارية مؤخرًا.

وقال الوراد، في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام العين:"المجموعة التي وقعنا فيها كانت قوية للغاية، لكن ذلك لا يعفينا من المسؤولية. افتقدنا للتجانس والجاهزية، وهو ما أثر على أدائنا في كل المباريات."

وأضاف:"كنا نأمل الذهاب بعيدًا في البطولة، لكن واقع الفريق فرض علينا الخروج المبكر. علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا سريعًا استعدادًا للموسم الجديد."

وأكد الوراد أن الجهاز الفني، بالتعاون مع إدارة الانتدابات، سيعمل على سد الثغرات الموجودة في الفريق:"سنراجع كل شيء، ونخطط للتعاقد مع لاعبين قادرين على رفع مستوى الفريق، خاصة أن هدفنا استعادة بريق الوداد محليًا وقاريًا."

وأشار إلى أن المشاركة رغم صعوبتها كانت مفيدة: "رغم الألم، فإن هذه التجربة منحتنا مؤشرات مهمة حول مكامن الضعف، وسنسعى لتحويل هذا الخروج إلى دافع للبناء من جديد."