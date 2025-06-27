ألونسو يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سالزبورج

يخوض نادي ريال مدريد الإسباني اختبارًا مهمًا فجر الجمعة، عندما يصطدم بفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في ناشفيل الأمريكية.

واختار المدير الفني للميرينجي، تشابي ألونسو، تشكيلة تجمع بين القوة والخبرة والموهبة، حيث دفع بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا أساسيًا في حراسة المرمى، في خطوة تؤكد عودته القوية بعد الإصابة.

وتولى الخط الخلفي رباعي دفاعي مكون من فران جارسيا، روديجير، الشاب هويسن، والوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد، في حين يتوسط الملعب الثلاثي جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، وفيديريكو فالفيردي.

أما الخط الأمامي، فيقوده النجم التركي الواعد أردا جولر، إلى جانب فينيسيوس جونيور وجونزالو، في محاولة لضرب الدفاعات النمساوية منذ البداية.

ويملك ريال مدريد دكة بدلاء زاخرة بالأسماء القوية، أبرزها لوكا مودريتش، رودريجو، إبراهيم دياز، وداني سيبايوس، إلى جانب الحارس لونين واليافع ياكوبو، ما يمنح تشابي مرونة تكتيكية كبيرة في حال احتاج لتعديلات أثناء اللقاء.