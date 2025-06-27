حماس: استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد ما يقرب من 70 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأفادت الوزارة باستشهاد إجمالي 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في تلك الفترة. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات حاليا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفا و300 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفا و600، حوالي 72% منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلا عن الكارثة الإنسانية في القطاع جراء ندرة المواد الغذائية والأدوية.