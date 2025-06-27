حسم نادي برشلونة قراره بمنح القميص الأسطوري رقم 10 للموهبة الصاعدة لامين يامال، ليكون خلفًا للمهاجم أنسو فاتي الذي سيغادر إلى نادي موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

ويأتي هذا القرار بعد إجماع داخل إدارة النادي على أن اللاعب الشاب، البالغ من العمر 17 عامًا، أصبح ناضجًا كرويًا ومستعدًا لتحمل مسؤولية الرقم الذي حمله نجوم كبار في تاريخ النادي، أبرزهم ليونيل ميسي، رونالدينيو، وروماريو.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن الرقم الجديد خلال احتفال خاص يوم 13 يوليو المقبل، تزامنًا مع عيد ميلاد يامال الثامن عشر، وهو اليوم نفسه الذي تنطلق فيه استعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وفي الوقت الذي سيبدأ فيه بيع القميص الجديد للفريق يوم 2 يوليو، سيُؤجل إعلان الرقم "10" على قميص لامين لحين الحفل الرسمي، حيث سيظهر للمرة الأولى مرتديًا القميص الجديد بحضور أفراد عائلته، بمن فيهم جدته التي غابت عن مراسم توقيع عقده الجديد حتى عام 2031.

وكان القميص رقم 10 مجمدًا الموسم الماضي رغم إعارة أنسو فاتي إلى برايتون، غير أن النادي قرر هذه المرة منحه بشكل دائم، مع استبعاد عودة فاتي كخيار رئيسي في الفريق خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن لامين يامال أصبح أحد أبرز نجوم الفريق الأول في سن مبكرة، ويحظى بدعم جماهيري وإداري كبير باعتباره أحد أعمدة المستقبل في برشلونة.