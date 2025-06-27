كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال

عبّر الباراجوياني كاكو، صانع ألعاب نادي العين الإماراتي، عن سعادته الغامرة عقب مساهمته في تحقيق أول انتصار للفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك خلال المواجهة التي جمعته بالوداد البيضاوي المغربي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد اللقاء الذي احتضنه ملعب "أودي فيلد" بأمريكا، تفوقًا إماراتيًا بنتيجة 2-1، بعدما قلب العين تأخره المبكر إلى فوز مستحق.

وكان الوداد قد افتتح التسجيل في الدقيقة 4 عبر كاسيوس مايولا، قبل أن يُدرك لابا كودجو التعادل من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليُحرز كاكو هدف الفوز في الدقيقة 50 بعد تمريرة محكمة من ماتياس بالاسيوس.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، قال كاكو عبر حساب نادي العين الرسمي على منصة "إكس": "سعيد للغاية بهذا الانتصار التاريخي للنادي. لم أتوقع التسجيل، لكن ثقتي في زملائي كانت كبيرة. الهدف جاء من جملة جماعية رائعة".

وأضاف نجم الوسط الباراجوياني: "أشكر جمهور العين على دعمهم الدائم. هذا الفوز يمثل الكثير للفريق، وكتابة اسمي في سجل البطولة لحظة لن أنساها."

وختم كاكو بتطلعه للعودة مجددًا إلى البطولة العالمية قائلاً:"نأمل أن نواصل البناء على هذا الأداء، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة مستقبلاً للظهور مرة أخرى في هذه المسابقة الكبرى."