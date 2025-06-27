مقتل 11 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار في مختلف أنحاء باكستان

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في مناطق متفرقة في باكستان، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول المزيد من الأمطار في كراتشي وحيدر أباد ومدن أخرى اليوم الجمعة.

وقد تم الإبلاغ عن الوفيات في كل من حيدر أباد والبنجاب وجيلجيت حيث أثرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الترابية على عدة مناطق، بحسب قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات جديدة بهطول أمطار موسمية ورياح قوية وعواصف ترابية على عدة مناطق، محذرة من احتمال حدوث فيضانات.

كانت فيضانات كارثية قد تعرضت لها باكستان خلال موسم الرياح الموسمية في يوليو عام 2023 قد تسببت في أضرار جسيمة قدرتها وزارة المالية بـ 40 مليار دولار.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي قرابة 1400شخص ، وتعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار، كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.