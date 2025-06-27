الهلال يحسم تأهله ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي بمونديال الأندية

نجح نادي الهلال السعودي في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تفوق على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، في لقاء شهد أجواء ممطرة على ملعب ناشفيل، ليصبح ممثل آسيا الوحيد في الأدوار الإقصائية من البطولة.

كالعادة، كان النجم سالم الدوسري حاسمًا في لحظة مفصلية، حيث افتتح التسجيل للهلال بهدف رائع في الشوط الأول، أكد به تقدم فريقه في توقيت حاسم، لا سيما مع الأخبار الواردة من فيلادلفيا بتقدم ريال مدريد الكبير على سالزبورغ في المباراة الأخرى من نفس المجموعة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عزز الهلال تفوقه بهدف ثانٍ عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي استلم تمريرة متقنة من روبين نيفيز، ثم راوغ الحارس بانطلاقة سريعة وسجل هدفًا أكد به التأهل.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ريال مدريد، ويضرب موعدًا ناريًا مع بطل أوروبا مانشستر سيتي في دور الـ16. وستكون المواجهة مثيرة على عدة أصعدة، أبرزها عودة جواو كانسيلو، مدافع الهلال، لمواجهة فريقه السابق.