فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا إذا ما انهارت المفاوضات التجارية مع أمريكا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمال انهيار المفاوضات.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة إن فريقها يقوم بتقييم العرض الأمريكي الأخير بشأن الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فون دير لاين قولها: "نحن على استعداد لإبرام اتفاق. وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاقية مرضية"، مضيفة: "باختصار جميع الخيارات مطروحة على المائدة".

ويتباحث زعماء الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشأن قبول اتفاقية تجارية غير متماثلة مع الولايات المتحدة أو الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما ينذر بتصعيد الموقف وإثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال القمة التي بدأت أعمالها في بروكسل أمس الخميس، أعربت العديد من الدول الأعضاء في التكتل عن اعتراضها على الردود الانتقامية، كما أعربت غالبية الدول عن اعتقادها أن التوصل إلى اتفاق سريع مع أمريكا أفضل من الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق أفضل، حتى لو كان ذلك يعني استمرار العمل بالكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بحسب بلومبرج.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية بحلول التاسع من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لزيادة نسبة الرسوم على جميع صادرات التكتل تقريبا للولايات المتحدة إلى 50%.





