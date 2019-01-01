مقتل عشرة جنود باكستانيين في هجومين

أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت، أن عشرة على الأقل من أفراده قتلوا في هجومين مختلفين على القوات الأمنية.

وقال الجيش إن ستة جنود قتلوا عندما فتح إرهابيون النار عبر الحدود الأفغانية على دورية جنود في مقاطعة وزيرستان الشمالية القبلية.

وفي الحادثة الثانية، قتل إرهابي ثلاثة جنود وضابطا خلال عملية قتالية ضد المسلحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بحسب العلاقات العامة للجيش الباكستاني التي تعتبر ذراعه الإعلامي في بيان.

وقال المتحدث باسم العلاقات العامة للجيش الباكستاني، الجنرال أصف غفور: "وفي حين أن أمن المناطق القبلية تحسن حيث تركز الجهود الآن على تعزيز أمن الحدود، تحاول قوات معادية زعزعة استقرار بلوشستان".

يُذكر أن بلوشستان يعد أكبر إقليم في باكستان ويتاخم أفغانستان وإيران.

وشهدت المنطقة نصيب الأسد من زيادة أخيرة في العنف على يد المسلحين الإسلاميين والمتمردين البلوش العرقيين الذين يقاتلون من أجل الاستقلال.