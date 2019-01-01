 السراج يبحث مع المبعوث الأممي استئناف العملية السياسية في ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السراج يبحث مع المبعوث الأممي استئناف العملية السياسية في ليبيا

د ب أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 10:12 م

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم السبت بمقر إقامته بالعاصمة التونسية، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية نقلا عن بيان لحكومة الوفاق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف القتال فى طرابلس واستئناف العملية السياسية .

وأضاف البيان أن "السراج جدد تأكيده أن استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت ....".

ولفت البيان إلى "أن غسان سلامة جدد تأكيده على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي، كما جدد إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تطرق للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الاثنين المقبل".

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