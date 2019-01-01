واشنطن تسمح لشيفرون بالاستمرار في عملياتها بفنزويلا لمدة 90 يوما

فازت أمس الجمعة، شركة شيفرون للنفط وأربع من شركات الخدمات النفطية الأخرى بإعفاء من الحكومة الأمريكية يسمح لها وللشركات الأربع الأخرى بالاستمرار في عملياتها في إنتاج النفط في فنزويلا لمدة 90 يومًا فقط.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين في اتصال هاتفي أمس الجمعة، إن وزارة الخزانة الأمريكية أيدت طلب شركة شيفرون والشركات الأربع الأخرى تمديد الإعفاء لمدة ستة أشهر، ولكن هذا الطلب لقى معارضة من غالبية الهيئات الحكومية الأخرى المعنية التى رفضت أى تمديد.

وأضافت وكالة بلومبرج أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أيد حلا وسطا بين الجانبين ويتمثل في تمديد الإعفاء لفترة ثلاثة أشهر.

ويسمح التمديد لشركة شيفرون ومقرها كاليفورنيا بصورة أساسية بالاستمرار في تشغيل مرافقها في فنزويلا ولكن المسؤول الذى لم يتم الكشف عن هويته ذكر أن تمديدا آخر سيكون صعبا للغاية.

وتعمل شيفرون في فنزويلا منذ ما يقرب من قرن من الزمان عندما تم اكتشاف حقل بوسكان في عشرينيات القرن الماضى، وتفوقت الشركة على العديد من شركات النفط الأخرى، بما في ذلك شركة إيكسون موبيل.

يذكر أن الإعفاء الذى تم تمديده ينتهي اليوم.