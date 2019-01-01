ضبط 1050كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالحامول

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة بيطرية بمركز ومدينة الحامول، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، من خلال المرور على الأسواق العامة بمركز ومدينة الحامول.

وتشكلت لجنة تحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الإدارة العامة للصحة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور هشام سليمان عطية، مدير إدارة الحامول البيطرية، والدكتور شريف محمد السيد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة الحامول البيطرية، بالاشتراك مع مفتشي مباحث التموين بكفرالشيخ، ومجلس مدينة الحامول.

وتمكنت اللجنة من ضبط المدعو "ج.س "، "ج.م" بقرية الحندقوق بمركز الحامول وبحوزته 1050 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 328 جنح أمن دولة طوارئ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.