اختفاء 3 طالبات في ظروف غامضة بالغربية

شهدت قرية أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اختفاء ثلاث طالبات، إحداهما بالصف الثاني الثانوي، وأخرى بالصف الثاني الإعدادي وثالثة بالصف الخامس الابتدائي في ظروف غامضة، أثناء خروجهن من المنزل منذ الساعة العاشرة صباح أمس الأول الأربعاء، ولم يعثر عليهن، فيما أبلغ اهلهم الشرطة للبحث عنهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من أهالي قرية أبو صير دائرة المركز، بغياب الفتيات الثلاث وأدلوا بأوصافهن ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في غيابهن نافين الشبهة الجنائية.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم بمركز شرطة سمنود، وبدأ رجال المباحث جمع التحريات اللازمة، وتوسيع دائرة البحث للعثور على الفتيات الثلاث.