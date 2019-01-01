شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة "يوين لونج" في هونج كونج بعد ظهر اليوم السبت، بعد بضع ساعات من احتجاج مناهض للحكومة شارك فيه الآلاف في المنطقة على الرغم من حظر فرضته الشرطة.

وتحركت الشرطة بعد ساعتين ونصف من تجمع المتظاهرين للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين إلى الصين، بالإضافة إلى أعمال العنف التي اندلعت بمنطقة "يوين لونج" مطلع الأسبوع الماضي، عندما أصيب 45 متظاهرا على أيدي بلطجية مسلحين.

واستعد الكثير من المتظاهرين لاشتباكات، بالخوذات والنظارات الواقية وأقنعة الوجه والمستلزمات الطبية.