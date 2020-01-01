الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط عملية لحزب الله في مزارع شبعا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباط عملية لحزب الله اللبناني في مزارع شبعا.



وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أن الجيش أحبط "عملية تخريبية" في منطقة جبل روس، حيث تمكن من إحباط عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ثلاثة إلى أربعة أفراد و"تسللت لأمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".



وأكد عدم حدوث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.



وعقب الحادث ،ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع مشاركته في اجتماع لحزبه "ليكود" من أجل إجراء مشاورات أمنية.



من جهتها، قالت مصادر مقربة من حزب الله، إن الحركة الشيعية الموالية لإيران نفذت هجوما على دورية إسرائيلية في جنوب لبنان.



وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وقناة المنار التابعة لحزب الله عن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.



وبحسب قناة المنار اللبنانية، فقد سجل تحليق لطائرات حربية قامت بتنفيذ غارات وهمية في محيط مزارع شبعا، كما حلقت طائرات إسرائيلية تجسسية وحربية في أجواء منطقة مزارع شبعا.



وتحدث الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن سقوط قذيفة مدفعية على أحد المنازل في بلدة الهباريه جنوب لبنان.



وأضافت الوكالة أن الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اندريا تيننتي أعلن أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الطرفين لتقييم الوضع ولجم التوتر، ويواصل حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الجمعة إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".