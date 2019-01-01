 شردي رئيسا وعلاء ثابت وهناء السمرى أعضاء بلجنة تظلمات الأعلى للإعلام - بوابة الشروق
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شردي رئيسا وعلاء ثابت وهناء السمرى أعضاء بلجنة تظلمات الأعلى للإعلام

علاء ثابت
علاء ثابت

نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 2:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 2:25 ص

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

جاءت تشكيلات لجنة التظلمات بتولي محمد مصطفى شردي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام و خالد صلاح ، والإعلامية هناء السمري، وطارق السعدنى من ذوى الخبرة القانونية.
وتتمثل اختصاصات اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجرى ما تراه لازماً للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريراً مسبباً بنتائج هذه الدراسة، وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.

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