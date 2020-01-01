أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، دعم جنوب أفريقيا بحزمة مساعدات بقيمة نحو 3ر4 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح الصندوق أن هذا التمويل من شأنه أن يساعد جنوب أفريقيا في التغلب على الأزمة، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس وتدابير الحد من الجائحة دفعا جنوب أفريقيا إلى إلى "ركود اقتصادي حاد".

كان الصندوق توقع في يونيو الماضي تراجع إجمالي الناتج المحلي العضو في مجموعة العشرين في هذا العام بنسبة 8% بسبب الجائحة.

وكانت أعداد الإصابات الجديدة في جنوب أفريقيا قد أخذت منذ ذلك التاريخ في الزيادة على نحو ملحوظ.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة هناك تبلغ نحو 450 ألف حالة، وهو أكبر من عدد الإصابات في أي دولة أخرى في القارة السمراء.

ويدعم الصندوق ومقره واشنطن العديد من الدول النامية والناشئة في مواجهة الجائحة، وفي غالب الأحوال يقدم دعمه في صورة تجمع بين مساعدات الطوارئ والقروض.

وقد استعلمت نحو مئة دولة عن الدعم لدى الصندوق فيما قدمت عشرات الدول بالفعل طلبا للحصول على المساعدة.