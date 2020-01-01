الكاظمي: الحكومة العراقية الحالية لن تتسبب في إراقة دماء الشعب مهما كان الثمن

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة العراقية الحالية جاءت بعد بحر من الدم ،ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، مؤكدا أن انحيازه دائما الى الشعب وأنه لن ينحاز إلى غيره.

وأضاف الكاظمي في تصريحات لتلفزيون/العراقية/الحكومي :"أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة".

وأوضح الكاظمي: "ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة، مشيرا إلى أن تظاهرات الشباب يوم أمس الأحد حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين".

وتابع رئيس الوزراء قائلا :"فتحنا التحقيق في كل ملابسات ماحدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة وأنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته...وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء وأدعو السلطة التشريعية إلى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف إلى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء".

ومضى الكاظمي قائلا: "إن الحكومة العراقية وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد وقرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي".

وذكر الكاظمي :"أن بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر ، وأقول لهم بكل صراحة وهذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم ، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا ، ولن أنحاز ألى غيره ولن أنحاز إلى من يحاول الابتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي ، فلا تتلاعبوا".

واستطرد الكاظمي: "قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وإن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات، وقبل يومين تحدثت في اجتماعات الرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات ومن لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم، عليه الاستعداد للانتخابات لا تعطيلها من يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل، عليه النزول إلى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات،علينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين".

وأكد الكاظمي:"لا يوجد شيء يعبر عن إرادة الشعب أفضل من الانتخابات الحرة والنزيهة، وكل من يسعى إلى تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب".