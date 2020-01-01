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ودعت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية والمقامة بالعاصة اليابانية “ طوكيو 2020” خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتلقت ضحي هاني الخسارة الثانية لها في المجموعة الأولي بعد هزيمتها أمام بطلة تركيا نسليهان ياجيت في ختام منافسات المجموعة بنتيجة 2-0 .

وجائت نتائج الأشواط كالتالي : “21 -5 و 21 -5”

وكانت ضحي هاني تلقت خسارة ثقيلة أمام بطلة الصين “في شين يو” بنتيجة 2 – 0، في الجولة الأولي، في لقاء استغرق 19 دقيقة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.