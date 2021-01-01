قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثورة السمكية يعد من أهم التشريعات التي ناقشها مجلس النواب، موضحًا أن مصر بها عدد كبير من البحيرات ولكن ليست مستغلة بالصورة المثلى التي توفر كميات الأسماك التي تكفي استهلاك المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن القانون يأتي في إطار الخطة القومية التي يتبناها الرئيس لتطوير البحيرات في جميع أنحاء الجمهورية، ذاكرًا أنه كان هناك قانونًا ينظم تلك المسألة ولكنه صدر عام 1983، لهذا كان لابد من استحداث آخر جديد.

وذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثورة السمكية تم مناقشته على مدار دورين انعقاد بمجلس النواب، مؤكدًا أن مواد القانون تم التمهل في مناقشتها.

وأوضح أن قانون حماية وتنمية البحيرات سيغير وجه الحياة فيما يتعلق بتوفير الأسماك وزيادة صادراتها، مضيفًا أن رسوم التراخيص كانت واردة في المادة 36 بالقانون الخاصة باستخراج بطاقات الصيد للصيادين، إلا أنه تم إلغاء تلك الرسوم.

واشار إلى أن القانون ينظم كل ما يتعلق بالبحيرات وتنظيم الصيد بها، لافتًا إلى اشتراط المادة 65 في لتركيب جهاز تتبع في المراكب قبل منحها الترخيص حرصًا على سلامة صاحبها وإعمالًا للمعايير الأوربية.

