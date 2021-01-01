توقيع الاتفاق التمهيدي للتأخى بين مدينة نيش فى دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ

وقّع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارته إلى دولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، على الاتفاق التمهيدى للتآخى بين مدينة نيش فى دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة فى مجال السياحة، مضيفا أنه تم الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش، وكذا مدينة بلجراد على غرار خط بلجراد - الغردقة، مع تذليل العقبات التى تحول دون ذلك.

وأضاف أنه تم أيضا بحث التعاون فى مجال التعليم العالى ودراسة اعطاء منح دراسية متبادلة والاستفادة من خبرة جامعة نيش فى مجال الاتصالات والحاسب الألى.

ومن جانبها صرحت دراجنا سيتيروفسكى عمدة مدينة نيش الصربية بأن هذه الزيارة تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين ووعدت بزيارة مدينة شرم الشيخ قريبا على رأس وفد من المختصين هناك.

كما تم الاتفاق على تسمية ميدان فى مدينة نيش باسم شرم الشيخ ووضع عمل جمالى يرمز للمدينة فيه.

وفى سياق متصل شارك محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له فى عدة اجتماعات مع رئيس غرفة التجارة والاقتصاد، ورئيس هيئة مطارات صربيا لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاء القاء الضوء على مقومات المحافظة الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وقد ابدى الجانب الصربى اهتمامه ورغبته فى عقد لقاء مع رئيس غرفة التجارة المصرية لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين.