 وزير الخارجية الأمريكي يحث الرئيس التونسي على الحوار مع الأطراف السياسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يحث الرئيس التونسي على الحوار مع الأطراف السياسية

بلينكن
بلينكن
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 12:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 12:03 ص
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وحث الوزير بلينكن الرئيس التونسي على استمرار الحوار مع كافة الأطراف السياسية والشعب التونسي، وذلك حسبما أوردته فضائية «الشرق»، في خبر عاجل لها.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.

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