 العراق: القوات الأمريكية تغادر إلى بلادها نهاية العام الجاري - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يوليه 2021 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

العراق: القوات الأمريكية تغادر إلى بلادها نهاية العام الجاري


نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:26 م

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي.

وقال في تصريحات صحفية، إن "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية".

وأشار الكاظمي إلى أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن "قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضي العراق".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك