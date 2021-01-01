الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية

اعتبر رئيس جمهورية العراق برهم صالح أن ‏نتائج الحوار الستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"العراقية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، عن الرئيس صالح في تغريدة على "تويتر"، قوله إن "نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة".

وأضاف أن "مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل".

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الإثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من ديسمبر عام 2021.