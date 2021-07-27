افتتاح مؤتمر العلوم الأساسية والتنمية المستدامة بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة" بكلية العلوم.



وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن البحث العلمي هو الدور الرئيسي للباحثين والعلماء، وإن اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي ساهم في حصولها على مركز متقدم في تصنيف الجامعات العربية والإفريقية، مطالبا الجميع أن يساهم ولو بقدر بسيط في رفع شأن الجامعة.



وأشار غرباوي إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تدعيم المؤتمرات البحثية والعلمية، وفي التعاون مع الجامعات الأخرى بما يساهم في تطور البحث العلمي.



وأضاف أن المؤتمر يهدف لربط العلوم الأساسية بالتنمية المستدامة وتعزيز الترابط والتواصل بين التخصصات العلمية المختلفة في الجامعات المصرية وفتح قنوات اتصال لربط البحوث العلمية التطبيقية بالصناعات المختلفة بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز أوجه الابتكار.



وعبر الدكتور حميلي عبد الشافي عميد كلية العلوم، عن سعادته بهذا الحدث العلمي المهم، مشيرًا إلى دعم رئيس الجامعة الغير محدود للكلية وللمؤتمر، والذي يستهدف طلاب الدراسات العليا والباحثين والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والعربية والإقليمية بما يساهم في الارتقاء بالجامعة وخدمة المجتمع وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور خالد بن الوليد، رئيس عام المؤتمر، أن المؤتمر يتناول عدة محاور في العلوم الأساسية المختلفة والطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات الحيوية والتنوع البيولوجي والبيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية، وكذلك النانوتكنولوجي وعلوم المواد وعلوم الأرض والاستشعار عن بعد والرقمنة وعلوم الحاسب وعلوم البيئة والزراعة والإنتاج الحيواني ومعالجة المياه وتحليتها وتدوير المخلفات والكيمياء الدوائية وعلوم الصحة.