 إيطاليا: إعطاء 65.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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إيطاليا: إعطاء 65.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 9:55 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم إعطاء 65.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ537 ألفا و541 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.32 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و971 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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