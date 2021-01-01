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اعتذر كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، لجماهير الأهلي بعدما ظن البعض أنه يحتفل بهدفه في الفريق الأحمر أمام جماهيره.

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية: «لم أقصد مضايقة أي شخص وخصوصا جماهير الأهلي، فهو بيتي تربيت ونشأت فيه».

وأضاف: «بعد هدفي في الأهلي كانت إشارتي لزملائي لأنهم كانوا ينتقدونني بسبب عدم تسجيلي للأهداف خلال الفترة الماضية».

وأكمل بامبو: «لعبت في الأهلي والزمالك والإسماعيلي ولم أفتعل أي أزمة على الإطلاق هي ليست أخلاقي».

وأتم: «أعتذر لجماهير الأهلي لو تسببت في ضيق لهم، لكني لم أقصد أي إهانة على الإطلاق».