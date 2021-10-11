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قالت وكالة علم البراكين في الفلبين إن زلزالا بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد بما في ذلك منطقة العاصمة اليوم الأربعاء.

وكان مركز الزلزال بلدة لاجانجيلانج في مقاطعة أبرا /335 كم شمال مانيلا/، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وشعر بالزلزال السكان في منطقة مترو مانيلا حيث تم إخلاء المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التجارية. وعلقت السلطات تشغيل نظام القطارات العلوية في مترو مانيلا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد قدرت قوة الزلزال بـ 1ر7 درجة ، مستبعدة إمكانية تشكل أمواج مد عاتية (تسونامي) في الأراضي الأمريكية نتيجة الزلزال.

وتقع الفلبين في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادئ ، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.

وكان زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في أكتوبر 2013 ، وهو أحدث زلزال كبير يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990 ، لقي أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة ، وهو واحد من أقوى الزلزال الذي ضرب الفلبين على الإطلاق.