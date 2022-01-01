الأهلي يواصل مطاردة أهل القمة بفوز صعب على المقاصة

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة لكنه لم يستطع ترجمة سيطرته للمزيد من الأهداف، نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، مع اعتماد المنافس على غلق منطقة الجزاء بغابة من السيقان لم يستطع الأهلي اختراقها.

سجل هدف المباراة أليو ديانج في الدقيقة 23 بتسديدة ببطن القدم من على حدود منطقة الجزاء، كما تعرض الحارس محمد الشناوي للإصابة مع نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 54، ويتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية واعتمد الأهلي على طريقته المعتادة 3/4/3 مع شن هجمات متتالية من العمق والأطراف لخلخلة دفاع مصر المقاصة، الذي اعتمد على دفاع المنطقة وتضييق المساحات لمنع أنياب الأهلي الهجومية من هز شباكه.

في الدقيقة 12 كاد حسام حسن يضع الأهلي في المقدمة عندما استقبل تمريرة أحمد عبد القادر في العمق فتوغل وسدد لكن فوق العاضة.

الهدف الأول:

في الدقيقة 23 ومن هجمة منظمة تصل الكرة إلى كريم فؤاد في الناحية اليمنى فيتقدم ويمرر في عمق منطقة الجزاء إلى أحمد عبد القادر، الذي راوغ ومرر الكرة للخلف إلى أليو ديانج القادم بسرعته فسدد ببطن القدم زاحفة على يسار حارس مصر المقاصة رمضان مصطفى، مسجلًا الهدف الأول للأهلي.

مع الدقيقة 25 يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب مصر المقاصة محمد أمو للخشونة المفرطة مع لاعب الأهلي محمد فخري، الذي سقط لتلقي العلاج ثم استكمل اللعب.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي والسيطرة على وسط الملعب ولاحت له أكثر من فرصة لمضاعفة رصيده من الأهداف، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

في الدقيقة 40 يخطف حسام حسن الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد مع الدوران، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مصر المقاصة.

مرت الدقائق الأخيرة مثيرة وحماسية، ولاحت فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 43 من تسديدتي رامي ربيعة وأليو ديانج ثم سجل مصر المقاصة هدف من تسلل واضح ولكن اثناء التصدي للكرة أصيب محمد الشناوي حارس المرمى وتوقفت المباراة لتلقيه العلاج ثم أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0.

الشوط الثاني

أجرى الأهلي أول تغيير من بداية الشوط الثاني بخروج محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، بعدما ارتطم بالقائم، ففضل الجهاز الفني الاطمئنان عليه ليشارك علي لطفي بدلًا منه.

واصل الأهلي تفوقه وسيطرته على المباراة وتنوعت تمريراته وهجماته، ولكن لم يستطع الأهلي ترجمة سيطرته إلى هدف ثانٍ.

أجرى الأهلي التغييرين الثاني والثالث في الدقيقة 68 بمشاركة لويس ميكيسوني وعلي معلول وخروج محمد فخري ومحمود وحيد.

ثم أجرى الأهلي التغييرين الرابع والخامس بخروج كريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومشاركة حمدي فتحي ومحمد هاني.

ارتفعت حرارة المباراة في الدقائق الأخيرة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 1-0.

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي زحفه للقمة ويصل للنقطة 54 في المركز الثاني، أما مصر المقاصة فيظل في المركز الأخير برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري العام.