الولايات المتحدة تثمن دعم كوسوفو القوي لأوكرانيا واستضافتها السخية للأفغان

ثمنت الولايات المتحدة دعم كوسوفو القوي لأوكرانيا واستضافتها السخية للأفغان، وجاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، في واشنطن العاصمة.

وأكد الجانبان -بحسب البيان- أهمية الحوار الذي يسره الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، والذي يتمحور حول الاعتراف المتبادل على الطريق نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وكوسوفو.