الأهلي يُكلف شركة الكرة لتسويق مبارياته

أعلن النادي الأهلي مساء الأربعاء، البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

وعقد مجلس إدارة الأهلي مساء الأربعاء، اجتماعا عاجلا للرد على قناة الأهلي التي قررت حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بعد مباراة الجونة في بطولة الدوري.

كما أكد الأهلي أنه سيعمل على تسويق مبارياته بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري الممتاز.

وظهر سيد عبد الحفيظ في قناة الأهلي ليفسر سبب عدم دخوله الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الزمالك بعد الفوز على الفريق الأحمر في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأكد عبد الحفيظ أنه يرفض التوجه للحديث مع من كان سببا في السباب له ولأهله، بالإضافة إلى أن الأهلي عندما كان بطلا في أي بطولة سابقة أمام الزمالك كان معظم لاعبي الفريق الأبيض يرفضون استلام الميداليات أمام الشاشات.

ويأتي ذلك بعد حذف حسابات قناة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي تصريحات سيد عبد الحفيظ من جديد ودعا محمود الخطيب لاجتماع عاجل.